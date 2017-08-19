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الشرطة الروسية تقتل «مجهولا» طعن 8 من المَارَّة

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الشرطة الروسية تقتل «مجهولا» طعن 8 من المَارَّة

 

تواصل – وكالات:

أصيب 8 أشخاص جراء عملية طعن وقعت صباح اليوم وسط مدينة سورغوت شرق روسيا، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفية المهاجم، حسبما نقلت وكالة تاس عن مصادر أمنية.

وقال المكتب الصحفي لفرع لجنة التحقيق الروسية في دائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي بمنطقة الأورال، إن مجهولا اعتدى بسكين على المارة في شارع رئيسي بمدينة سورغوت، وتمكن من جرح 8 أشخاص.

وأضاف: “بعد وصول رجال الشرطة إلى موقع الحادث، أبدى الجاني مقاومة، فأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا”، ونقل المصابون إلى المستشفى، حيث هناك اثنان منهم في حالة خطيرة وخمسة آخرون في حالة مستقرة نسبيا.

وفتح التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الجاني ودوافع الجريمة، وقالت الشرطة إنها تتحرى بشأن معلومات تفيد بأن المهاجم كان يعاني من اضطرابات نفسية.

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