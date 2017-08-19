مرتديًا ملابس الإحرام.. وفاة حاج مصري بعد صعوده الطائرة

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شهد مطار القاهرة،صباح أمس، وفاة أول حاج مصري مرتديًّا ملابس الإحرام متأثرًا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، قبل انطلاق طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة، وتم نقل الجثمان للمستشفى لإعداده للدفن واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 90 دقيقة.

وقال مدير الحجر الصحي بالمطار الدكتور مدحت قنديل: إنه أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 386 للإقلاع إلى جدة فوجئ بإصابة الحاج مصطفى السيد حسوبة (62) عامًا من محافظة الفيوم بغيبوبة فقام باستدعاء طبيب الحجر الصحي، وبالصعود إلى الطائرة للكشف على الراكب تبين وفاته متأثرًا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم إنزال الجثمان من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف.