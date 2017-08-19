 توقعات «الأرصاد»: انتشار للغيوم.. واستمرار فرصة هطول أمطار على هذه المناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

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توقعات «الأرصاد»: انتشار للغيوم.. واستمرار فرصة هطول أمطار على هذه المناطق

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توقعات «الأرصاد»: انتشار للغيوم.. واستمرار فرصة هطول أمطار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمرتفعات المدينة المنورة،كذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من غرب ووسط المملكة تمتد إلى الجزء الشمالي من شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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