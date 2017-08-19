بالأرقام.. صحيفة بنغلاديشية ترصد زيادة في أعداد العمالة البنغالية المتوجهة للمملكة

تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “ذا فايننشال إكسبرس” البنجلاديشية، عن أن المملكة العربية السعودية استقدمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 341 ألفا و294 عاملا، وبذلك تكون قد احتلت النصيب الأكبر من أعداد العمالة البنجلاديشية خارج البلاد.

وبحسب الصجيفة فقد أكدت إحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة البنجلاديشية أن نسبة التوظيف الخارجي للبنجلاديشيين قفزت أكثر من 41%خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 596 ألفا و705 عاملا توجهوا للعمل خارج بنجلاديش في الفترة من يناير إلى يوليو العام الجاري بزيادة 175 ألفا و489 عاملا عن الذين سافروا للعمل في نفس الفترة العام الماضي وعددهم 421 ألفا و216 عاملا.

وتوقع مسؤولون أن تستمر زيادة أعداد البنجلاديشيين المتجهين للعمل في الخارج خلال العام الجاري، مما يعني إمكانية حصول أكثر من مليون بنجلاديشي على عمل في الخارج بنهاية 2017م.

ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية استقدمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري النصيب الأكبر حيث استقبلت 341 ألفا و294 عاملا تلتها سلطنة عمان وقطر والكويت، ومن بين هؤلاء جميعا 73 ألفا و19 امرأة توجهن في معظمهن للعمل في المملكة وعمان والأردن.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 ملايين بنجلاديشي حصلوا على وظائف في الخارج منذ 1976م.