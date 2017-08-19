خلال أسبوع.. 12 ألف سيارة تحمل 5 آلاف طن من التمور بمهرجان بريدة

تواصل _ راضي الزويد:

أكد الدكتور إبراهيم العبدالرزاق المدير التنفيذي للجنة الإشرافية بمهرجان بريدة للتمور أن الأرقام التي رصدها فريق الإحصاء بأمانة منطقة القصيم أوضحت أن عدد السيارات الواردة لمهرجان بريدة للتمور 38، خلال سبعة أيام الماضية بلغت 12109 سيارة محملة بـ1666590 كرتوناً تزن 5000 طناً من أصناف التمور، مع ما يشهده السوق من متابعة وضبط الجودة للتمور المخالفة للمواصفات والاشتراطات المحددة.

وأضاف أن السوق شهد تدفق نوايع التمور، كالصقعي والمكتومي والسكرية الحمراء والونانة والخلاص والهشيشي والشقراء وغيرها من التمور البالغة أكثر من 35 صنفاً.

وأوضح العبدالرزاق أن السوق يشهد حركة اقتصادية نشطة يقابلها كميات كبيرة من التمور وتوافد العديد من المستهلكين وتجار التمور من داخل المملكة وخارجها، مع مايشهده المهرجان من فعاليات متنوعة تحاكي التراث وتواكب تطلعات شرائح المجتمع.