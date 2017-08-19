وصول آخر دفعة من الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر

تواصل – واس:

استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، آخر دفعة من الحجاج العراقيين حيث بلغ إجمالي القادمين عبر المنفذ خلال الأيام الماضية وحتى مساء اليوم 13699 حاج وحاجة تقلهم 598 حافلة .

وأوضح رئيس هيئة التفويج البري للحجاج العراقيين محمود حميد عيني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أثناء تواجده في المنفذ، “لقد رأينا ما يقدمه الجانب السعودي من تعاون ومن خدمات وتسهيلات للحجاج العراقيين خاصة ، حيث كان الاستقبال ممتاز منذ دخول أول دفعة من الحجاج قبل عدة أيام”، مشيرا إلى أن منفذ جديدة عرعر هو المنفذ الوحيد البري الذي يدخل عبره الحجاج العراقيين.

وقدم رئيس التفويج البري بالعراق شكره لخادم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله – على ما لقوه من تسهيلات وخدمات في المنفذ, مؤكدا أن ذلك ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية ، كما قدم شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية ، على متابعة جميع الخدمات المقدمة للحجاج .

من جهته أفاد المدير المناوب بالمستشفى في منفذ جديدة عرعر حمود عشوي العنزي أنه تم تجهيز المستشفى الموسمي لخدمة ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر الحدودي بسعة 50 سريراً، مشيراً إلى أن المستشفى الموسمي يشمل على قسمين منفصلين قسم للرجال وقسم للسيدات, يوجد بها عيادات طبية عامة وخدمات طبية مساندة تحتوي على مختبر تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية التي تساعد الأطباء على إجراء الفحوصات الطبية في الحالات الإسعافي التي تخدم حجاج بيت الله الحرام, كما يحتوي المستشفى على أقسام للملاحظة في الطوارئ وتنويم داخلي وعناية مركزة وصيدلية ومركز أعمال المراقبة الصحية الذي يقدم الخدمات الوقائية والتطعيمات الضرورية.

وبين العنزي أن المستشفى على جاهزية عالية من جميع الأجهزة الطبية والطواقم الفنية المدربة، حيث بلغ عدد الطاقم الإداري والفني العامل في المستشفى 56 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة، حيث تم تزويد المستشفى بثلاث سيارات إسعاف طبي أحدها سيارة متقدمة عالية التجهيز “عناية مركزة” إذ تتميز بسعة الكابينة الداخلية ووجود جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى بطارية قادرة على تشغيل جميع الأجهزة الطبية في حال أعطال السيارة، إلى جانب جميع الأجهزة والأدوية الإسعافي .

كما قدمت وزارة الحج والعمرة عدداً من الخدمات لاستقبال الحجاج في مدينة الحجاج ، حيث قامت بتوفير هدية الحاج، إضافة إلى وجبات غذائية تسلم فور وصول الحجاج للمنافذ ، كما شاركت جامعة الحدود الشمالية بالقافلة الطبية في مدينة الحجاج لتقديم خدماتها الطبية للحجاج ، وشارك مكتب التوعية الإسلامية بمدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر في تقديم الخدمات للحجاج، فِيمَا شارك الهلال الأحمر بمركز موسمي بالمنفذ ومركز جديدة عرعر, بالإضافة إلى المراكز الإسعافي بمدينة عرعر وبإجمالي أربعة فرق إسعافيه وقيادة ميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافي على رقم الطوارئ 997 .