بحضور نائب أمير الرياض والمفتي.. جموع غفيرة تُشيع جثمان «السبيعي» (صور)

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شيعت جموع غفيرة جثمان رجل الأعمال الشيخ محمد إبراهيم السبيعي، بعد صلاة مغرب يوم أمس الجمعة من مسجد الملك خالد بأم الحمام بالرياض، حيث دفن بمقبرة الدرعية.

وحضر الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وعدد العلماء والوجهاء ورموز في العمل الخيري، كما أمّ المصلين سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – حفظه الله-.

الجدير بالذكر أن الشيخ السبيعي – رحمه الله- وُلد بمدينة عنيزة عام 1333هـ، وعُرف عنه أعْمَال البر والخير، وأسس هو وشقيقه “عبدالله” واحدة من كبريات المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.

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