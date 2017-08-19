بالصور.. وزير الحج يقف على برامج وخدمات «هدية»

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شرف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قاعة الضيافة التي جهزتها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمركز استقبال وتوجيه الحجاج في طريق مكة المكرمة – جدة السريع خلال جولاته التفقدية وزياراته الميدانية لمتابعة سير العمل في مواقع خدمات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأثنى وزير الحج على برنامج الاستقبال والترحيب الذي تقوم بتنفيذه هدية الحاج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومراكز الاستقبال والتوجيه في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والتي يتم فيها تقديم خدمات السقيا والإطعام وخدمات الراحة على كراسي المساج وخدمات الترجمة داخل قاعات الضيافة فضلا عن البرامج المماثلة التي تقدم لهم داخل الباصات من ترحيب وتهنئة بالوصول وتذكير بالتلبية ودعاء لهم بالقبول وتوزيع وجبة الترحيب والمثلجات المتنوعة.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بصفة عامة وفي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بصفة خاصة، سائلاً الله أن يجعل ذلك العمل في موازين حسنات القائمين على أمر الجمعية.

من جهته أوضح مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور العامر أن خدمات استقبال ضيوف الرحمن تأتي في إطار برنامج الجمعية الرئيسي “مضياف” الذي يختص بإكرام الوفود وهي إحدى القيم الإسلامية التي تسعى الجمعية إلى تكريسها، فهي تساهم في إحداث انطباع أولي إيجابي لدى الزوار، الأمر الذي يذهب عنهم المشقة ويبث الطمأنينة في نفوسهم.

وأضاف العامر أن الجمعية تستقبل ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم لأراضي المملكة العربية السعودية بالمنافد الحدودية المختلفة ومراكز الاستقبال والتوجيه التابعة لوزارة الحج والعمرة وتقدم لهم كافة الخدمات التي تعينهم على أداء النسك بكل يسر وسهولة.