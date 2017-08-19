 عبدالله آل ثاني: المملكة تُخصص غرفة عمليات تتولى شؤون الحجاج القطريين | صحيفة تواصل الالكترونية

عبدالله آل ثاني: المملكة تُخصص غرفة عمليات تتولى شؤون الحجاج القطريين

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عبدالله آل ثاني: المملكة تُخصص غرفة عمليات تتولى شؤون الحجاج القطريين

تواصل – فريق التحرير:

خصصت المملكة غرفة عمليات خاصة تتولى شؤون الحجاج القطريين ويقوم عليها طاقم سعودي، للقيام على شؤون الحجاج ورعايتهم.

أوضح ذلك الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، نجل رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال وقبول وساطته في دخول الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي.

وأضاف، عبر حسابه على “تويتر”: “ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم، حيث تفضل الملك كعادته بالموافقة وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات، على أن تتولى غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال ورقمها 00966122367999”.

وتابع عبدالله بن علي آل ثاني: “سألت أخي معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي عن صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين فأكد أن لا صحة لذلك إطلاقاً”.

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