وزير الأوقاف الكويتي: صدور موافقة المملكة على السماح لـ«البدون» بأداء فريضة الحج

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أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الجمعة، عن كامل الشكر وعميق الامتنان لوزير الداخلية في المملكة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لمساعيه الكريمة لصدور الموافقة من السعودية للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد “البدون” بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد الجبري أن هذا العمل يضاف إلى سجل المملكة الإنساني والخيري المعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

وأشاد بالجهود الجبارة والإمكانات العملاقة التي سخرتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم.

وشدد على أن هذا القرار يؤكد عمق العلاقات الاخوية والتاريخية والروابط الأسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.