مصادر تكشف حقيقة «المتسول المليونير» في عفيف

تواصل – عفيف:

نفت مصادر إعلامية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط مقيم بمحافظة عفيف يمتهن التسول، وقد عُثر بحوزته على ثروة تبلغ قرابة المليون ريال.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بالمحافظة لم تسجل مثل هذه الحادثة، وأن ما تم تداوله حول المتسول المليونير مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

الجدير بالذكر أن إحصائية حكومية حول ظاهرة التسول بالمملكة كشفت أن عدد المتسولين بالمملكة بلغ نحو 42367 متسولا خلال السنوات الثلاث الماضية، وشكل الأجانب ما يقارب 87% من إجمالي المتسولين المقبوض عليهم من قبل مكاتب “مكافحة التسول” التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.