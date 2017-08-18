شرطة حائل: «التقلبات الجوية» وراء تخريب معرض رسومات بمنتزه السمراء

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة حائل ملابسات تخريب معرض رسومات يقام بمنتزه السمراء بمدينة حائل، حيث عزت ذلك إلى التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه إشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرض بعض صور معرض رسومات يقام بمنتزه السمراء بمدينه حائل للتخريب يوم الأربعاء الموافق 1438/11/24 هـ، عليه فقد تبين للجهات الأمنيه أنه لم يتم تقديم أي بلاغ رسمي بالحادثة.

وأضاف الشمري أنه ومن منطلق المسؤولية فقد قامت شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تبين معها أن ما تعرضت له اللوحات هو بسبب الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة مساء يوم الأربعاء، وأدى إلى إتلاف جزء من اللوحات الجبسية للمرسم الذي يقيمه مجموعة من الفنانين التشكيليين ضمن برامج الترفيه داخل المنتزه، وتسببت الرياح في تطاير الماء من نوافير سقي الأشجار وأدت الى طمس الألوان الزيتية لبعض الرسومات.

وأشار متحدث شرطة حائل إلى أنه بالتواصل مع المسؤولين عن المنتزه الذي يديره أحد المستثمرين وتشرف عليه شركه أمنية مدنية خاصة مكونة من طواقم رجالية ونسائية أكدوا أن ما حدث كان أثناء تواجدهم ووجود عددٍ من المتنزهين.