«الأمن العام» يعلن أولى الإحصائيات الخاصة بحج هذا العام

تواصل – الرياض:

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، أن إِجْمَالي عدد الأشْخَاص الذين تَمَّت إعادتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى مَكَّة المكرمة بلغ 120060 شَخْصَاً، وذلك في أولى الإحصائيات الأمنية الخَاصَّة بحج هذا العام.

وأوضحت، أن إِجْمَالي عدد المركبات التي تَمَّت إعادتها لمن لا يحملون تصاريح نظامية تخولهم الدخول مَكَّة المكرمة مُنْذُ بدء الحملة التي بدأت بتاريخ 25 شوال 1438م وحتى يوم أول أمس الأربعاء 61524 مركبة.

ونشرت المديرية إنفوجرافيك تفصيلياً يوضح عدد الأشْخَاص والمركبات الذين تَمَّت إعادتهم في نقاط الفرز المختلفة، ممن لا يحملون تصاريح نظامية.