بعد غدٍ.. المجلس الاقتصادي العربي يناقش منطقة التجارة الحرة برئاسة المملكة

تواصل – واس:

ترأس المملكة بعد غد الأحد الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية رقم مائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، للإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية.

وتنطلق الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الاجتماعية يليها اللجنة الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين يوم الأربعاء وصولا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل الذي يعقد أيضا برئاسة المملكة.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له اليوم إن محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس هو منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرًا إلى أن هناك تقارير ستقدم للدورة بهذا الخصوص.

وحول العراقيل أمام استكمال منطقة التجارة العربية الحرة ومتى يمكن إزالتها، والانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، قال علي، “إننا خطونا خطوات كبيرة في هذا المجال، فالآن هناك تسع دول وقعت على اتفاقية التجارة في الخدمات، وذلك لأول مرة منذ بداية النقاش حول هذا الأمر”.

وأضاف “نحن نناقش الآن مسألة تعديل الاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال في المنطقة العربية، وتعديل محكمة الاستثمار العربية، وهناك ملاحظات من الدول في هذا الشأن، وكل هذه الأمور تشكل الأساس في منطقة التجارة العربية الحرة”.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أن الاجتماع سيناقش ما تم انجازه من قرارات القمة السابقة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تقديم تقرير الأمين العام عما تم تنفيذه من قرارات القمم السابقة بالإضافة إلى مناقشة الملف الاقتصادي للقمة العربية في دورتها العادية 29، المقرر عقدها في مارس المقبل بالمملكة و متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لقرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، إن اللجنة ستناقش التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاجتماعية والتنموية، بالإضافة لتقارير وقرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دورتيه العادية 47 و 48 والدورة الـ47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.