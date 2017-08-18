«أبل» تتحدى «ترامب» وتطلق ميزة جديدة لمنع الشرطة من فتح هواتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

كشف موقع theverge الأمْريكي، في تقرير جديد، إطلاق شركة أبل ميزة جديدة بنظام التشغيل ios 11 الَّذِي ستطرحه للمستخدمين بحلول سبتمبر المقبل؛ لتَعْطِيل تقنية بصمة الإصبع؛ وَهُوَ من شأنه أن يسمح للمستخدم بالشعور بالطمأنينة وعدم الخوف من إجْبَاره على فتح هاتفه بأمر من المحكمة.

وتعد هذه التقنية جُزْءَاً من ميزة أبل الجديدة التي تسمح لمستخدمي هواتفها وأجهزتها من الاتصال بسرعة بالشرطة فِي حالة الطوارئ، فعند الضغط على زر الطاقة خمس مرات على التوالي بنظام ios 11 سيجلب خيار إِجْرَاء مكالمة إلى النجدة، مع تَعْطِيل معرف اللمس Touch ID، ما يمنع رجال الشرطة من العبث بالهاتف حتى يتم إدخال رمز المرور الصحيح.

ومن شأن هذه الميزة الجديدة أن تثير غضب الرئيس ترامب، الَّذِي انتقد أبل العام الماضي لعدم السماح لجهات تنفيذ القانون بفتح هاتف آيفون 5c ينتمي إلى إرهابي قتل زملاءه الموظفين في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، ومع ذلك، استطاع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في النهاية فتح الهاتف دون أَي مساعدة من شركة أبل.