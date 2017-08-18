«إل جي» تتعرض لهجمات إلكترونية تُجبرها على غلق مراكز الخدمة

تواصل – وكالات:

تعرضت شركة إل جي لهجمات إِلِكْتُرُونِيّة باستخدام فيروسات الفدية، والتي يمكن أن تكون بداية هجوم خطير مشابه لهجمات واناكرى، كما حَذَّرَ الخبراء.

وقالت وكالة الأمن الكورية الجنوبية إن التعليمات البرمجية المستخدمة في مراكز خدمة إل جي إِلِكْتُرُونِيّكس “متطابقة” مع رمز واناكرى، وتقول المصادر إن الشركة اكتشفت مشكلة في أكشاك الخدمة الذاتية فِي وَقْتٍ سَابِقٍ من هذا الأسبوع ونبهت الوكالة بما يحدث.

وأَفَادَ مستخدمو أكشاك الخدمة الذاتية في كوريا الجنوبية بوجود صعوبات في الوصول إلى الخدمة يوم الاثْنَيْنِ الماضي؛ لِذَا تم إغلاقها فِي البداية ولكنها تعمل الآن بشكل طبيعي بعد التحديثات الأمنية للآلات المصابة.

وقال المتحدث باسم إل جي: “تم اكتشاف المشكلة التي سببتها فيروسات الفدية، ولم يكن هناك ضرر مثل تشفير البيانات، أو المطالبة بأموال، ولكنا أَغْلَقَنا شبكة مركز الخدمة عَلَى الْفَوْرِ”.

وقال مَسْؤُول بوكالة كوريا للإنترنت والأمن (كيسا) التي تديرها الدولة عن الهجوم الأخير: “لقد وجدنا أن عينات من التعليمات البرمجية الخبيثة كانت متطابقة مع هجوم واناكرى، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد السبب الدقيق”.