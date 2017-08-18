دراسة: «المياه» العكرة تهدد صحة المعدة

تواصل – وكالات:

كشف الباحث “أنكلير دي روس”، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في جامعة “واشنطن”، أن أكثر من 10 دراسات أكدت الصلة بين تعكر المياه وحالات الإِصَابَة بأمراض الجهاز الهضمي.

وأَضَافَ أن التعرض لمياه شرب غير صحية قد يسبب مجموعة من المشكلات الصحية، فيما لا يوجد فيه تفسير واحد لهذه العلاقة الارتباطية.

ويرى الباحثون أن أمراض الجهاز الهضمي الحاد يمكن أن تكون ناجمة عن مسببات الأمْراض التي نقلتها المياه مثل البكتيريا “نوروفيروس”، و”كرييبتوسبوريديوم”، وهي تحمل أعراضاً مثل الإسهال والقيء، حيث تقدر الحالات المرتبطة ما بين 12 – 16.4 مليون حالة سنوياً في الولايات المتحدة وحدها.

وأوضحت الأبحاث أن عكارة المياه تنجم عن عدد من العناصر والمواد المسببة لعكرتها، وأن هذه الجسيمات غير المنحلة قد توفر في الواقع بعض المسببات للأمراض الضارة.