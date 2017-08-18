«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

تواصل – وكالات:

ذَكَرَتْ صَحِيفَة الجارديان البريطانية أن ارْتِفَاع درجات الحرارة فِي الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة، على خلفية ارْتِفَاع الحرارة غير المسبوق في البلاد.

وأَضَافَت الصَحِيفَة اللندنية البارزة، أنه بالرغم من ارْتِفَاع درجات الحرارة بالكويت، إلا أن المولات التِجَارِيّة والمجمعات الإدارية ما تزال تنمو في المدينة، مضيفة أنه مع تضاؤل احْتِيَاطيات النفط والماء، تتجه تلك المدينة المزهرة التي تستهلك الكثير من الطاقة إلى أزمة وجودية.

وأوضحت الصَحِيفَة أن درجة الحرارة تبلغ 45 درجة مئوية بينما الساعة لم تتجاوز التاسعة صَبَاحَاً، في الوقت الَّذِي يعمل فيه كثير من الناس خارج مكاتبهم.

وخلال الآونة الأخيرة سجلت الكويت أعلى درجة حرارة فِي العالم، وبلغت درجة الحرارة 52 درجة مئوية فِي الظل، فِي حين سجلت أكثر من 62 درجة فِي الشمس، وهي درجات قياسية لم يسبق أن سجلتها الكويت في سجلاتها المناخية حتى الآن.