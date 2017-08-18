ردُّ متحدث «التعليم» على وصفه بـ«الصامت وغير المبالي»

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، تعليقاً على من يصفونه بالمتحدث الصامت وغير المسؤول وغير المبالي، إنه يختار الصمت؛ لأنه لا يريد أن يقول إلا الحقيقة، حيث إنه لا يصرح بأي معلومة إلا بعد أن يكون متأكداً من صحتها.

وأَضَافَ، خلال جلسة بعنوان: “المتحدث المسؤول.. حبكة إِبْدَاعية أم حصيلة ثقافية؟” ضمن فعاليات مهرجان حكايا مسك الثَّانِي، أن العمل الإعلامي الذي تضطلع به الوزارة ضخم، مُشِيرَاً إلى أن أَعْدَادَاً كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين يستفسرون يَوْمِيّاً عن قضايا الوزارة وملفاتها.