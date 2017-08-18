 ردُّ متحدث «التعليم» على وصفه بـ«الصامت وغير المبالي» | صحيفة تواصل الالكترونية

ردُّ متحدث «التعليم» على وصفه بـ«الصامت وغير المبالي»

0
ردُّ متحدث «التعليم» على وصفه بـ«الصامت وغير المبالي»

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، تعليقاً على من يصفونه بالمتحدث الصامت وغير المسؤول وغير المبالي، إنه يختار الصمت؛ لأنه لا يريد أن يقول إلا الحقيقة، حيث إنه لا يصرح بأي معلومة إلا بعد أن يكون متأكداً من صحتها.

وأَضَافَ، خلال جلسة بعنوان: “المتحدث المسؤول.. حبكة إِبْدَاعية أم حصيلة ثقافية؟” ضمن فعاليات مهرجان حكايا مسك الثَّانِي، أن العمل الإعلامي الذي تضطلع به الوزارة ضخم، مُشِيرَاً إلى أن أَعْدَادَاً كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين يستفسرون يَوْمِيّاً عن قضايا الوزارة وملفاتها.

شاهد ايضا

«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

«الجارديان»: ارتفاع درجات الحرارة في الكويت يهدد بأزمة مناخية حادة

بالصور.. مقذوفات حوثية تستهدف حياً سكنياً في نجران

بالصور.. مقذوفات حوثية تستهدف حياً سكنياً في نجران

«الصحة»: إصابة وافد بـ«كورونا» في جدة وحالته حرجة

«الصحة»: إصابة وافد بـ«كورونا» في جدة وحالته حرجة

«النمر» ينفي صحة رسالة منتشرة بشأن شرب السوائل الباردة مع الأكلات الدسمة

«النمر» ينفي صحة رسالة منتشرة بشأن شرب السوائل الباردة مع الأكلات الدسمة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>