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المبعوث الأممي يؤكد: قوات «صالح» أطلقت صواريخ باليستية على المملكة

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المبعوث الأممي يؤكد: قوات «صالح» أطلقت صواريخ باليستية على المملكة
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تواصل – وكالات:

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح أطلقت صواريخ باليستية على الأراضي السعودية.

وأَضَافَ، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن بِشَأْنِ اليمن، إن القوات الموالية لصالح قصفت أحياء مَدَنِيّة في تعز وخلفت خسائر بشرية.

وأوضح، أن هناك إجماعاً إقليمياً على ضرورة التَّوَصُّل لحل سياسي للأزمة في اليمن. ودَعَا إلى “تحييد المسار الإِنْسَاني في اليمن عن النزاع السياسي”.

واقترح المبعوث الأممي، خلال إفادته، أنه “لضمان اسْتِمْرَار ميناء الحديدة يجب العمل به عبر إشراف لجنة أممية”، ودعا الأطراف المسؤولة للعمل على تخفيف المعاناة في تعز.

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