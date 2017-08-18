 بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا

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تواصل – وكالات:

قُتل شخصان وأُصِيبَ 8 آخَرُونَ على الأقل في حادث طعن، بمدينة توركو أقْصَى جنوب فنلندا، اليوم الْجُمُعَة، حسبما أَفَادَت الشرطة ومصادر طبية.

وأعلنت الشرطة أنها أطلقت النار على مشتبه به كان يمسك سكيناً كبيراً؛ مِمَّا أَسْفَرَ عن إصابته في قدمه، ثم تم اعتقاله.

وقالت قناة “واي إل إي” التلفزيونية الفنلندية، إن عِدَّة أشْخَاص كَانُوا مستلقين على الأرض في الجزء الأوسط من المدينة، فيما ذَكَرَت صَحِيفَة “تورون سانومات” ومستشفى، أن شخصين قُتلا في الهجوم.

وحثت الشرطة عبر موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” السكان على تجنب التواجد في ذلك الجزء من توركو. وبعد الحادث، عززت الشرطة إِجْرَاءَات الأمن في مطار العاصمة هلسنكي، وفي محطات القطار في البلاد.

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