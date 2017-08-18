 بين المهربين امرأة.. جمرك الحديثة يحبط 5 محاولات لتهريب 345 ألف حبة كبتاجون (صور)  | صحيفة تواصل الالكترونية

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بين المهربين امرأة.. جمرك الحديثة يحبط 5 محاولات لتهريب 345 ألف حبة كبتاجون (صور) 

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بين المهربين امرأة.. جمرك الحديثة يحبط 5 محاولات لتهريب 345 ألف حبة كبتاجون (صور) 

تواصل – فريق التحرير:

تمكن جمرك الحديثة من إحباط خمس محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” بلغت 345,464 ألف حبة، بحيل وطرق مختلفة أُعدت لغرض التمويه على رجال الجمارك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة، إبراهيم العنزي، أن المحاولة الأولى حاول المهرب فيها التهريب عبر شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة، اشتُبه بوجود أجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة، وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها 130,000 حبة مُخبأة داخل صندوق معدني مثبّت داخل الثلاجة.

وفي المحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 90,000 حبة، كانت مُخبّأة بتجاويف الرفارف الأمامية لشاحنة قدِمت للمنفذ، كما عُثر في محاولة أخرى على كمية بلغت 82,658 حبة، كانت مُخبّأة داخل ثلاجة الطعام الخاصة بالشاحنة ووضعها داخل عدد 4 صناديق معدنية بعد تغطيتها بعازل الحرارة الخاص بالثلاجات.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الرابعة 39,306 حبات، عُثر عليها مُخبّأة داخل الصندوق الخاص بالشاحنة، وذلك بعد تصميم قطعة معدنية على أرضية الصندوق لتغطية الكمية.

وتم ضبط كمية بلغت 3500 حبة في المحاولة الأخيرة مع امرأة كانت تحمل حقيبة يدوية، حيث كانت مُخبّأة أسفل الحقيبة ووضعت طبقة عليها لغرض التمويه.

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