في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟

تواصل – الرياض:

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم، إن أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب؟ وأَضَافَ أن الحكومة اليمنية وافقت على مقترحات المبعوث الأممي في نهاية مباحثات الكويت، وأن الانقلابيين جاءت مشاركتهم في كل جولات المفاوضات للمناورة وكسب الوقت.

جاء ذلك في الجلسة الاستثنائية المفتوحة لمجلس الأمن حول اليمن لمناقشة الأوضاع السياسية هناك.

وقال “المخلافي”: إن الحرب فرضتها علينا عصابات تمردت على الشرعية المعترف بها دَوْلِيّاً، وأن الحكومة اليمنية تتمسك بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث.

وَتَابَعَ قَائِلاً: إن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا في تعز مُنْذُ بداية الحرب بسبب الانقلابيين، وقال: “مستعدون لتقديم كل التنازلات لتحقيق السلام بشرط التمسك بالمرجعيات، وعلى مجلس الأمن أن يوجه رسالة واضحة وقوية للطرف الذي يرفض السلام؛ لِأنَّ الانقلابيين يتمسكون برفض السلام بسبب الدعم المادي واللوجستي من إيران”.

وأَضَافَ “المخلافي”: قائمة المعتقلين لدى الانقلابيين تتوسع باسْتِمْرَار وسط صمت دَوْلِيّ، ولا يجب أن يَحْصُل الانقلابيون على مكافأة لجرائمهم.