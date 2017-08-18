 تعرّف على أفضل طريقة للتخلص من الأرق | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

المبعوث الأممي يؤكد: قوات «صالح» أطلقت صواريخ باليستية على المملكة إسبانيا.. حريق ضخم في مطار برشلونة بعد يوم واحد من حادث الدهس بين المهربين امرأة.. جمرك الحديثة يحبط 5 محاولات لتهريب 345 ألف حبة كبتاجون (صور)  النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال في حالة الاعتداء على موظف عام البدء في توزيع 1.1 مليون وجبة على الحجاج من «خيرية آل إبراهيم» إمارة مكة تضع 7 ضوابط لمنع التلاعب بتصاريح دخول «المشاعر المقدسة» الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق» بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟ بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة تعرّف على أسباب انخفاض أسعار الرطب في الأحساء خادم الحرمين يبحث مع «هادي» مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

تعرّف على أفضل طريقة للتخلص من الأرق

0
تعرّف على أفضل طريقة للتخلص من الأرق

 

تواصل – وكالات:

أَحْيَانَاً لا يمكن التعرّف على سبب واضح للأرق وصعوبة الاستغراق في النوم، إذا وجدت أنك تُعَانِي من هذه المشكلة، تناول كوباً من الحليب الدافئ مع رشّة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب، فهو يساعدك على استعادة الجسم لتوازنه، كما يساعدك على الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم.

وإذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة في العشاء وتشعر أنها سبب إضافي للأرق أضف القليل من مسحوق حبة البركة إلى الحليب وجوزة الطيب، تعزّز حبة البركة توازن ضغط الدم والسكر، وتساعد الجسم على مزيد من الاسترخاء.

وتذكّر أن الكثير من حبة البركة أو جوزة الطيب ليس صحياً؛ لذلك أضف رشة صغيرة من كل منهما إلى الحليب الدافئ، وقلّبه جَيِّدَاً قبل تناوله، لتنعم بنوم هادئ.

شاهد ايضا

التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري

التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري

تعرّف على الأطعمة المسببة للشعور بالإرهاق بعد الأكل

تعرّف على الأطعمة المسببة للشعور بالإرهاق بعد الأكل

أفضل مشروب صحي للقضاء على «جرثومة المعدة»

أفضل مشروب صحي للقضاء على «جرثومة المعدة»

نبات يخلصك من السموم في 21 يوما.. تعرّف عليه

نبات يخلصك من السموم في 21 يوما.. تعرّف عليه

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>