تعرّف على أفضل طريقة للتخلص من الأرق

تواصل – وكالات:

أَحْيَانَاً لا يمكن التعرّف على سبب واضح للأرق وصعوبة الاستغراق في النوم، إذا وجدت أنك تُعَانِي من هذه المشكلة، تناول كوباً من الحليب الدافئ مع رشّة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب، فهو يساعدك على استعادة الجسم لتوازنه، كما يساعدك على الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم.

وإذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة في العشاء وتشعر أنها سبب إضافي للأرق أضف القليل من مسحوق حبة البركة إلى الحليب وجوزة الطيب، تعزّز حبة البركة توازن ضغط الدم والسكر، وتساعد الجسم على مزيد من الاسترخاء.

وتذكّر أن الكثير من حبة البركة أو جوزة الطيب ليس صحياً؛ لذلك أضف رشة صغيرة من كل منهما إلى الحليب الدافئ، وقلّبه جَيِّدَاً قبل تناوله، لتنعم بنوم هادئ.