شاهد.. ما وثقته كاميرا هاتف أسقطته طائرة في 17 ثانية

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرا هاتف أثناء سقوطه من طائرة على ارْتِفَاع منخفض، بعدما أسقطه الطيار عن طريق الخطأ.

ويظهر الفيديو “رحلة” الهاتف من الطائرة إلى وسط حدائق أحد المنازل السكنية، ليعثر على الهاتف روب رايان صاحب المنزل والذي كان مُنْشَغِلاً بتصوير طائرة أخرى.

ووَفْقَاً لموقع “بزنس إنسايدر” نشرت العائلة الفيديو من على الهاتف، الذي وجدته وسط حشائش حديقة المنزل، وأَعَادَته إلى شركة الاتصالات.

وقال رايان: إن الهاتف من نوع سامسونج “جالاكسي أس 5″، وأنه استغرق 17 ثانية في السقوط من على ارْتِفَاع ألف قدم.