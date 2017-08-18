«بلدية الدلم» تضبط لحوماً في سكن عمال الشركة المشغلة للمسلخ

تواصل – واس:

بَاشَرَتْ بَلَدِيَّة محافظة الدلم بَلَاغَاً من أحد المواطنين عن وجود لحوم في سكن الشركة المشغلة للمسلخ في الدلم، حيث قامت إدارة صحة البيئة بالبَلَدِيَّة بالتوجه فَوْرَاً للمسلخ، وضبط اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية في سكن العمال، وَتَمَّ مصادرة اللحوم وإحالة العمالة للجهات الأمنية للتحقيق معهم عن مصدر هذه اللحوم.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة الدلم المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله المحسن أن صحة المواطن تحتل الأَوْلَوِيَّة لدى البَلَدِيَّة؛ الأمْر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الرقابة على مختلف المحلات، مُؤكِّدَاً أن البَلَدِيَّة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والغرامات والتعليمات بحق المخالفين.