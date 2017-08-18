البدء في توزيع 1.1 مليون وجبة على الحجاج من «خيرية آل إبراهيم»

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بدأت مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية توزيع أكْثَر من 1.1 مليون وجبة غذائية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المُقَدَّسَة وداخل مَكَّة المكرمة خلال موسم الحج لِهَذَا العام 1438 هـ.

وَأَشَارَ الأمين العام لمؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية عبدالله الحواس إِلَى أن لجان العمل التنفيذية بالمؤسسة أكملت اسْتِعْدَاداتها لتنفيذ برامجها الموجهة إلى الحجيج في عامها الثلاثين، وَتَمَّ إبرام العقود مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه البرامج، في إطار من التنسيق والتكامل مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مَكَّة المكرمة.

وأَضَافَ أن برامج الحج لِهَذَا العام تأتي امتداداً لرسالة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبدالعزيز آل إبراهيم ونائبه الشيخ خالد آل إبراهيم، مُشِيرَاً إلى أن تلك الأَنْشِطَة تَشْمَل تقديم وجبات غذائية جاهزة ومطبوخة إلى الحجاج، حيث تعد المؤسسة رائدة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النَبَوِيّ، حيث بدأت بواكير أنشطتها الخيرية مُنْذُ ثلاثين عَامَاً بتقديم وجبات غذائية ومشروبات متنوعة لضيوف الرحمن، وَمُنْذُ ذلك العهد وهي تساهم في ضيافة الحجيج، كما تقوم بجهد كبير وعمل نوعي متميز في تفطير الصائمين في رمضان بالحرمين الشريفين.

وقال إن المؤسسة تعتزم في موسم الحج لِهَذَا العام توزيع (1.000.000) وجبة غذائية جاهزة توزع من خلال أسطول متكامل من سيارات النقل المبرد، كما ستقدم (100.000) وجبة مطبوخة من خلال عدد من المطاعم المؤقتة المجهزة في مشعر عرفات في مواقع مخصصة ومعدة لذلك، مع مراعاة أفضل الشروط الغذائية والصحية للوجبات المقدمة. بِالإِضَافَةِ إلى برامج رفادة الحجيج، تنفذ المؤسسة سَنَوِيّاً برنامج (الحج الميسر) للفقراء الذين لا يستطيعون الحج، وقد استفاد من البرنامج مُنْذُ بدايته قبل ست سنوات حتى الآن قرابة 11.000) حاج.

وعبر الأمين العام عن شكره وتقديره لشركاء المؤسسة في تنفيذ هذا البرنامج، وعلى رأسهم إمارة منطقة مَكَّة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ، وعدد من الدوائر الحُكُومِيّة مثل وزارة الحج، وإدارة المرور، ووزارة التجارة، مُعْرِبَاً عن شكره لشركاء المؤسسة في مشروع الحج الميسر من الجمعيات الخيرية، ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، والشركات الموردة للمواد الغذائية.