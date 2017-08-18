التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري

تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة ألمانية جديدة إن التهاب الكبد يلعب دوراً هَامّاً في تراكم الدهون على جدران الشرايين، والتي تسبب جلطات الدم، وأمراض القلب الأخرى.

وأكد الباحثون أن التهابات الكبد ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وَيُعَدُّ ذلك أحد أهم عوامل الخطر المسببة للجلطات وأمراض الشرايين.

وتشكّل أمراض القلب والأوعية الدموية دوراً رَئِيسِيّاً في 75 بالمائة من حالات السُّكَّرِيّ التي تتطلب الاستشفاء طويل الأجل، وتتسبب في 50 بالمائة من وَفَيَات هذه الحالة.

ونبّه الباحثون إلى أنه حتى في حالة ضبط نسبة السكر بالدم، يتعرض مرضى السُّكَّرِيّ الذين لديهم التهاب في الكبد إلى مضاعفات أخطر وطويلة الأجل.

وبِحَسَبِ الدراسة التي نشرتها دورية “سِل ريبورتس” تؤثر التهابات الكبد على العمليات الأيضية، وتظهر مضاعفاتها بوضوح على مرضى السُّكَّرِيّ والسمنة من خلال تطوّر أمراض القلب.