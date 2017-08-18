 التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟ بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة تعرّف على أسباب انخفاض أسعار الرطب في الأحساء خادم الحرمين يبحث مع «هادي» مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية «تويتر» يشتعل حزناً على وفاة «السبيعي»..مشايخ ودعاة ورواد العمل الخيري ونشطاء يعددون مآثر الفقيد إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف الدفاع المدني بالإنفوجراف.. ماذا تفعل في حال انفجر إطار سيارتك؟ أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية «الصحة»: الشرطة تضبط المواطن المعتدي لفظياً على طبيب حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» الجميل وهو يؤذن ويقيم الصلاة بمسجد المؤسسة «الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد «محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري

التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري

0
التهابات الكبد تزيد مضاعفات مرضى السكري

تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة ألمانية جديدة إن التهاب الكبد يلعب دوراً هَامّاً في تراكم الدهون على جدران الشرايين، والتي تسبب جلطات الدم، وأمراض القلب الأخرى.

وأكد الباحثون أن التهابات الكبد ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وَيُعَدُّ ذلك أحد أهم عوامل الخطر المسببة للجلطات وأمراض الشرايين.

وتشكّل أمراض القلب والأوعية الدموية دوراً رَئِيسِيّاً في 75 بالمائة من حالات السُّكَّرِيّ التي تتطلب الاستشفاء طويل الأجل، وتتسبب في 50 بالمائة من وَفَيَات هذه الحالة.

ونبّه الباحثون إلى أنه حتى في حالة ضبط نسبة السكر بالدم، يتعرض مرضى السُّكَّرِيّ الذين لديهم التهاب في الكبد إلى مضاعفات أخطر وطويلة الأجل.

وبِحَسَبِ الدراسة التي نشرتها دورية “سِل ريبورتس” تؤثر التهابات الكبد على العمليات الأيضية، وتظهر مضاعفاتها بوضوح على مرضى السُّكَّرِيّ والسمنة من خلال تطوّر أمراض القلب.

شاهد ايضا

تعرّف على الأطعمة المسببة للشعور بالإرهاق بعد الأكل

تعرّف على الأطعمة المسببة للشعور بالإرهاق بعد الأكل

أفضل مشروب صحي للقضاء على «جرثومة المعدة»

أفضل مشروب صحي للقضاء على «جرثومة المعدة»

نبات يخلصك من السموم في 21 يوما.. تعرّف عليه

نبات يخلصك من السموم في 21 يوما.. تعرّف عليه

هل يمكن أن يكون استئصال «اللوزتين» ضرورياً؟

هل يمكن أن يكون استئصال «اللوزتين» ضرورياً؟

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>