 الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق» بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟ بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة تعرّف على أسباب انخفاض أسعار الرطب في الأحساء خادم الحرمين يبحث مع «هادي» مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية «تويتر» يشتعل حزناً على وفاة «السبيعي»..مشايخ ودعاة ورواد العمل الخيري ونشطاء يعددون مآثر الفقيد إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف الدفاع المدني بالإنفوجراف.. ماذا تفعل في حال انفجر إطار سيارتك؟ أكثر من 916 ألف حاج وصلوا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية «الصحة»: الشرطة تضبط المواطن المعتدي لفظياً على طبيب حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» الجميل وهو يؤذن ويقيم الصلاة بمسجد المؤسسة

الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق»

0
الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق»

تواصل – أحمد الرمال:

تَمَكَّنَت وزارة التجارة والاستثمار بالجوف وبالتعاون مع الشرطة وقوة المهمات والواجبات ضبط عمالة تقوم بتفريغ طحين المؤسسة العامة للصوامع بأكياس صغيره ١٠ كجم دُوّن عليها عبارة (دقيق ممتاز فاخر) ويتم وضع تاريخ الصلاحية من خلال أختام وجدت بحوزة العمالة داخل إحدى المزارع بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ، بعد بلاغ سري تلقاه مأمور الضبط بالتجارة والاستثمار من قبل أحد المواطنين.

وكَشَفَت المصادر أن الكميات المضبوطة هي: ٤٦ كيساً وزن ٤٥ كِيلُو “مَدْعُوم”، وعدد ٢٧ كيساً وزن ١٠ كيلو تم تعبئتها وكانت جاهزة للتصريف، فيما يتم تصريف الكميات المتبقية بشكل يَوْمِي حَسْبَ اعترافات العمالة، وقد تم حجز الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تتلقى البلاغات التي تتعلق بالمخالفات التِجَارِيّة المتنوعة عبر الاتصال المجاني المباشر بالرقم ١٩٠٠، أو من خلال تطبيق بلاغ تِجَارِيّ وترصد مكافآت مالية لبعض الحالات.

شاهد ايضا

بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا

بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا

في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟

في مجلس الأمن.. «المخلافي»: أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب باليمن؟

بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة

بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار الرطب في الأحساء

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار الرطب في الأحساء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>