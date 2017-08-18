الجوف.. بلاغ مواطن يقود «التجارة» لضبط عمالة «تفريغ وتقسيم الدقيق»

تواصل – أحمد الرمال:

تَمَكَّنَت وزارة التجارة والاستثمار بالجوف وبالتعاون مع الشرطة وقوة المهمات والواجبات ضبط عمالة تقوم بتفريغ طحين المؤسسة العامة للصوامع بأكياس صغيره ١٠ كجم دُوّن عليها عبارة (دقيق ممتاز فاخر) ويتم وضع تاريخ الصلاحية من خلال أختام وجدت بحوزة العمالة داخل إحدى المزارع بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ، بعد بلاغ سري تلقاه مأمور الضبط بالتجارة والاستثمار من قبل أحد المواطنين.

وكَشَفَت المصادر أن الكميات المضبوطة هي: ٤٦ كيساً وزن ٤٥ كِيلُو “مَدْعُوم”، وعدد ٢٧ كيساً وزن ١٠ كيلو تم تعبئتها وكانت جاهزة للتصريف، فيما يتم تصريف الكميات المتبقية بشكل يَوْمِي حَسْبَ اعترافات العمالة، وقد تم حجز الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تتلقى البلاغات التي تتعلق بالمخالفات التِجَارِيّة المتنوعة عبر الاتصال المجاني المباشر بالرقم ١٩٠٠، أو من خلال تطبيق بلاغ تِجَارِيّ وترصد مكافآت مالية لبعض الحالات.