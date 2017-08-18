 «الصحة»: الشرطة تضبط المواطن المعتدي لفظياً على طبيب | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الصحة»: الشرطة تضبط المواطن المعتدي لفظياً على طبيب

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«الصحة»: الشرطة تضبط المواطن المعتدي لفظياً على طبيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شرطة منطقة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي نجحت في ضبط مواطن متهم بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض بعد صدور أمر النيابة العامة بذلك.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن تحديد هوية المعتدي والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.
وفي بيان مشترك أكدت وزارة الصحة وشرطة منطقة الرياض أن المعتدي الذي يعمل في أحد الشركات الخاصة قد تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت وزارة الصحة قد تفاعلت مع القضية بعد تداول تسجيل صوتي كشف التعدّي اللفظي من المواطن على الطبيب بعدما رفض الطبيب منحه إجازة مرضية غير مستحقة، حيث استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الطبيب وشكره على موقفه.

وشددت الوزارة انها لن تتهاون في اعتداء لفظي او الجسدي على الممارسين الصحيين. وأنها تستقبل اي شكاوى او ملاحظات على مدار الساعة عن طريق مركز اتصال الصحة ٩٣٧.

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