مواطن يشكو من عدم تسلم ابنه و40 من زملائه مرتباتهم منذ 6 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى المواطن نايف بهلول الحربي، من عدم تَسَلُّم مستحقات ابنه “نواف” و40 من زملائه من قبل شركة البناء والعمار الخَاصَّة لصناعة الأثاث الخشبي في حي الروضة بالفايزية في الرياض، مُنْذُ نحو 6 أشهر.

وقال “الحربي” عبر جوال المواطن الصحفي لـ”تواصل” إن ابنه متعاقد مع الشركة، ومَدْعُوم من صندوق الموارد البشرية وَمُنْذُ 6 شهور لم يَتَسَلَّم سوى راتبين فقط ومعه مجموعة من الشباب، بِحَسَبِ قوله.

وأَضَافَ: ابني “نواف” يتدرب في معهد الأكاديمية السعودية بالروضة من شهر 6 الماضي بموجب عقد مع شركة البناء والعمار، ومَدْعُوم من صندوق الموارد البشرية ومعه مجموعة من الشبان تَقْرِيبَاً عددهم 40 شاباً لم يَتَسَلَّموا من رواتبهم سوى راتبين وبداية عقدهم في 1438/6/2.

وَتَابَعَ: حاولت شخصياً التواصل مع الشركة ولم يوفوا بوعدهم مع العلم أن الشباب رواتبهم تدفع من قبل الجهة الداعمة، لَافِتَاً إلى أنه تقدم ببلاغ قبل نحو شهر إلى الجهات المختصة بوزارة العمل، إلا أنهم أعطوه موعداً حتى شهر 1 المقبل، مناشداً الجهات المعنية النظر في مشكلة ابنه وزملائه ليتسنى لهم تَسَلُّم مستحقاتهم المنقطعة.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أَي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.