موتورولا تطور «شاشة هاتف» تصلح نفسها تلقائياً

تواصل – وكالات :

تعكف شركة موتورولا لتصنيع الهواتف التابعة لشركة لينوفو الصينية على تطوير شاشة عرض للهاتف الذكي قادرة على إصلاح نفسها بنفسها، وذلك بِحَسَبِ المعلومات الواردة ضمن براءة الاختراع التي حصلت عليها الشركة الأربعاء الماضي.

وتحاول الشركة، إلى حد ما، حل مشكلة أساسية تتعلق بانكسار، أو انخداش، أو انحناء شاشات الهواتف، والمشاكل التي قد تحصل نَتِيجَة لذلك في ظل الحياة العصرية الحديثة.

وتتمحور فكرة موتورولا حول شاشات مصنوعة من لدائن البوليمر الذكية المسماة (Shape Memory Polymer SMPs) مع وجود عناصر حرارية، مبنية ضمن الشاشة أو بجانبها، بحيث يمكنها الكشف عن الخدوش والانكسار والانحناء غير المرغوب فيه؛ ومن ثم تطبيق الحرارة على تلك الأمور لعكس بعض التشوهات على الأقل، وتتم عملية الإصلاح الذاتية تلك أثناء أوضاع النوم، أو الاستعمال القليل، أو عند توصيل الجهاز بالشاحن.

واستعملت الشركة في وثائقها مادة لدائن البوليمر الذكية (Shape Memory Polymer SMPs) لتصنيع الشاشة، بحيث يمكنها بشكل أساسي العودة إلى حالتها الأصلية بعد حصول بعض التشوهات البسيطة فيها عن طريق تطبيق بعض الحرارة؛ مما قد يسمح باستعمال حرارة جسم المستخدم لإعادة الشاشة إلى شكلها الأصلي.