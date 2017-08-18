 حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» وهو يؤذن بمسجد المؤسسة ويقيم بصوته الجميل الصلاة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» الجميل وهو يؤذن ويقيم الصلاة بمسجد المؤسسة «الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد «محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري وفاة رجل أعمال الخير «السبيعي».. والصلاة عليه مغرب اليوم بالرياض «العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين قوات الاحتلال الصهيونية تعتدي على امرأة فلسطينية بالضرب وتعتقل ابنها خطة «الشؤون الإسلامية» الإعلامية بالحج: ملايين المطبوعات بـ 32 لغة عالمية وبرامج توعوية في 100 فضائية توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة في معظم المناطق «المرور» توضح ملابسات الحادث المروع على طريق الملك خالد بالرياض (فيديو) سفارة المملكة بإسبانيا: نتابع أوضاع مواطنينا في برشلونة بعد الاعتداءات الإرهابية «تينات».. ناقلة بحرية سعودية جديدة تحمل مليوني برميل نفط في الرحلة الواحدة جازان.. انقلاب ناقلة «ديزل» بالطريق الدولي بين بيش والدرب (صور)

حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» الجميل وهو يؤذن ويقيم الصلاة بمسجد المؤسسة

0
حسن شريم: كنا نستمتع بصوت «السبيعي» الجميل وهو يؤذن ويقيم الصلاة بمسجد المؤسسة

تواصل – الرياض:

نعى نائب الأمين العام لمؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، حسن شريم، الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رجل الأَعْمَال وأبرز رواد وداعمي العمل الخيري في المملكة، الذي تُوُفِّيَ اليوم، وقال “شريم”: “اللهم الطف بِفَضْلك بوالدنا، محمد بن إبراهيم السبيعي، وأحسن لنا وله الخاتمة.. فقد أعان عبادك على حياتهم بعطائه ووقفه.. رفع الله قدره في الفردوس”، وأنشد أبياتاً من الشعر:

صلوا على القمر المنير فإنه

نور تبدَّى في الغمام المظلمِ

رحم العبادَ به عزيزٌ قادرٌ

فالشكر لله العلي المنعم

وأَضَافَ: “حسن شريم” قَائِلاً: رحم الله الوالد فقد كان للخير محباً وللعطاء كريماً، أحب دينه ووطنه ومجتمعه فأحسن وبذل، فشكر الله مسعاه وتقبله في الصالحين”.

وَتَابَعَ “شريم” قَائِلاً: عرفت الشيخ وأنا بين يديه أعمل، خادماً للعمل الخيري عرفته معطاء كريماً لا يتردد في إعانة محتاج ولا مساعدة ملهوف، تقبل الله، كان يوصينا رَحِمَهُ اللَّهُ بعدم الإسراف في الموجودات المباشرة، فإذا جاء الإنْفَاق على المحتاجين والمعوزين أعطى بلا حساب، يا رب تقبله”.

وقال: كنت إماماً لمسجده في الشركة، وكنا نستمتع به رَحِمَهُ اللَّهُ؛ وَهُوَ يؤذن ويقيم بصوته الجميل، ثم يذكر بالصلاة والبكور.. يا رب تقبله.

شاهد ايضا

«الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد

«الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد

«محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري

«محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري

وفاة رجل أعمال الخير «السبيعي».. والصلاة عليه مغرب اليوم بالرياض

وفاة رجل أعمال الخير «السبيعي».. والصلاة عليه مغرب اليوم بالرياض

«العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين

«العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>