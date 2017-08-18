الدفاع المدني يستحدث 12 فرقة موسمية لدعم مراكزه بالمدينة

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تشارك مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة الْمُنَوَّرَة بخطة تفصيلية متكاملة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لِهَذَا العام 1438هـ والتدخل السريع للتعامل مع أَي حالات طارئة، ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج وفي إطار خطط الدِّفَاع الْمَدَنِيّ للتعامل مع الحالات الطارئة.

أَوْضَحَ ذلك مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة المدينة الْمُنَوَّرَة اللواء خالد بن أحمد الداموك الثبيتي مُبَيِّنَاً أن المديرية نشرت الفِرَق الْمَيْدَانية المتخصصة والمَدْعُومة بآليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الإِشْرَاف الوِقَائِيّ والآليات والمعدات الفنية والتي تتمركز في محيط المسجد النَبَوِيّ الشريف وجميع المواقع التي تتزايد فيها احتمالات الحوادث في جميع أرجاء المدينة الْمُنَوَّرَة والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن من وإلى المدينة الْمُنَوَّرَة.

وَأَبَانَ الداموك أن خطة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمدينة الْمُنَوَّرَة تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية والاسْتِعْدَاد في مباشرة جميع أنواع الحوادث التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بأسرع وقتٍ ممكن، والتأكد من توفر اشتراطات ومتطلبات السلامة لجميع الأَنْشِطَة التِجَارِيّة والسكنية والمنشآت العامة ونشر الوعي الوِقَائِيّ بين الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمدينة الْمُنَوَّرَة، وكذلك بين القائمين على رعايتهم لتحقيق السلامة العامة، وتجنب كافة المخاطر الافْتِرَاضية المحتملة طوال موسم الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ أَعْمَال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في حالات الطوارئ.

وأَضَافَ اللواء الداموك أن الخطة تضمنت تجهيز (12) فرقة موسمية بمنطقة المدينة الْمُنَوَّرَة لخدمة ضيوف الرحمن، تتوفر بها خدمات الإطفاء والإنقاذ بمدينة حجاج البر والبحر والمنطقة المركزية في محيط المسجد النَبَوِيّ الشريف. بِالإِضَافَةِ إلى تسيير عدد من الفِرَق الْمَيْدَانية المتحركة في المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات حول المنطقة المركزية والشوارع الرَئِيسِيّة داخل المدينة الْمُنَوَّرَة، ودعم مراكز الدِّفَاع الْمَدَنِيّ القريبة من المسجد النَبَوِيّ الشريف بالآليات والمعدات والتجهيزات المساندة للاستعانة بها متى دَعَت الحاجة لذلك، وزيادة عدد دوريات مُتَابَعَة اشتراطات ومتطلبات السلامة في جميع المنشآت الفندقية والسكنية المصرح لها بإِسْكَان الحجاج أثناء زيارتهم للمدينة، وتجهيز دوريات السلامة للاستفادة منها كوحدات للتدخل السريع في المواقع المزدحمة بالمنطقة المركزية.