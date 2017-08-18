السفارة في أذربيجان: إخلاء المواطن المصاب بجورجيا للمملكة بعد تحسن حالته

تواصل – الرياض:

قالت سفارة المملكة في أذربيجان، إن حالة المواطن، المصاب في حادث سير تعرض له في جورجيا، مستقرة على الرغم من خطورتها، وسيعود إلى المملكة بعد تحسن حالته الصحية، فيما سيصل جثمان زوجته التي تُوفيت في الحادث للمملكة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت أن المواطن يتلقى العلاج حَالِيَّاً في أحد المستشفيات المتقدمة التي نُقل إليها في العاصمة تبليسي، مُشِيرَةً إلى أن أحد ممثلي السفارة يرافقه بالمستشفى، وَفْقَاً لصَحِيفَة “الوطن”.

ونفت السفارة صحة ما يتم تداوله حول مُتَابَعَة سفارات أخرى لحالة المصاب، مُشِيرَةً إلى أنها ظلت تتابع حالة المواطن مُنْذُ اللحظة الأولى للحادث، وموضحةً أن نتائج التحقيقات حول الحادث لم تظهر حتى الآن.

يُذكر أن المواطن وزوجته تعرضا لحادث مروري الاثْنَيْنِ الماضي بجورجيا، خلال خروجهما للتنزه في إحدى المناطق السياحية، حيث تُوفيت زوجته في الحال.