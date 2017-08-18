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بالإنفوجراف.. ماذا تفعل في حال انفجر إطار سيارتك؟

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بالإنفوجراف.. ماذا تفعل في حال انفجر إطار سيارتك؟

تواصل – الرياض:

نشرت المديرية العامة للمرور، مجموعة من النصائح التي يتوجب على قائد المركبة اتباعها فِي حَالِ انفجرت إطارات السيارة، لتفادي انقلابها.

ونصح المرور أصحاب المركبات بفحص الإطارات بشكل دَوْرِي لِتَجَنُّبِ حدوث تلف مفاجئ لها أثناء القيادة، لا سِيَّمَا مع ارْتِفَاع حرارة الصيف.

وأَضَافَ المرور: أنه فِي حَالِ انفجر الإطار أثناء سير المركبة، إنه يتوجب على السائق رفع القدم عن دواسة الوقود مباشرة؛ ومِنْ ثَمَّ إحكام قبضة المقود بشدة، وتجنب استخدام المكابح إذا كانت السرعة عالية.

أما الخطوة التالية لكي تتوقف السيارة بأمان، أن يبدأ السائق بتقليل السرعة تَدْرِيجِياً، والتوقف على الجانب الأيمن من الطريق، واستخدام أَضْوَاء التحذير (فلشر)، ووضع المثلث العاكس على بعد 15 متراً حتى تتفادى السيارات القادمة الاصطدام بها.

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