شركة «بن لادن» تبدأ استئناف العمل في 10 مشاريع بالحرم المكي

تواصل- الرياض :

عادت شركة بن لادن للعمل في 10 مشاريع بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث تباشر كل المشاريع والأعمال المناطة بها بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم؛ بهدف استكمال منظومة الأعمال الإنشائية والخرسانية والكهروميكانيكية والمشاريع المساندة.

وذكرت مصادر أن وزارة المالية وجَّهت المسؤولين عن مشاريع الحرم باستئناف أعمالهم، وأن مراجعات وموازنات جديدة لكل المشاريع أعادت بلورة مشاريع المنطقة المركزية كاملة، بحسب صحيفة “مكة”.

وأوضحت أن المشاريع التي ستستأنفها بن لادن في الحرم هي: استكمال مباني التوسعة الثالثة، استكمال أعمال باب الملك عبدالعزيز، استكمال أعمال باب الفتح، استكمال أعمال باب العمرة، استكمال أعمال الرواق العثماني.