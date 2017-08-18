«محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري

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بوفاة رجل الأَعْمَال والعمل الخيري محمد إبراهيم السبيعي، فقد القطاع الخيري واحداً من أبرز رجاله وداعميه ومسانديه، فقد عرف “السبيعي” بأَعْمَال البر والخير، وأسس هو وشقيقه “عبدالله” واحدة من كبريات المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.

وقصة حياة رجل الأَعْمَال “محمد السبيعي” حافلة بالمحطات التاريخية، مُنْذُ البداية ووفاة والدهما وتركه هو وشقيقه “عبدالله” صغيرين، ورحلتهما من المدينة إِلَى مَكَّة طلباً للرزق، والالتحاق بوظيفة حُكُومِيّة بمسمى (مفتش طريق)، وبداية طريقه إِلَى التجارة والعمل في مجال الصرافة، والانطلاق في مجال التجارة.

حياة اليتم والظروف القاسية

وطبقاً لموقع مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، كان “محمد” قد عاش حياة (اليتم) هو وشقيقه “عبدالله” حيث تُوُفِّيَ والدهما وهما صغيران في المدينة الْمُنَوَّرَة في شهر شعبان لعام 1344ه، فكان عمر الشيخ محمد حين تُوُفِّيَ والده إحدى عشرة سنة، ومع تراكم الظروف القاسية أدرك الصبي (محمد) واجبه في السعي للبحث عن عمل يكفل له ولوالدته وأخيه عبدالله لقمة العيش، فقرر التوجه إلى مَكَّة المكرمة مع عمه ناصر، وكان هذا الاختيار موَفْقَاً؛ حيث كانت مَكَّة المكرمة آنذاك ملتقى التجار من أنحاء العالم، حيث كما هو معروف يتوافد إليها الحجاج والمعتمرون، إِضَافَةً إلى قربها من ميناء جدة، وكانت رحلته تلك رحلة شاقة والطريق طويل والماء شحيح.

من عنيزة إِلَى مَكَّة المكرمة

وأما بالنسبة للتعليم فإن الشيخ محمد قد قرأ نصف القُرْآن الكريم في عنيزة على يد الشيخ عبدالعزيز الدامغ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وحرص على الدراسة والتعلم من خلال مواصلة الدراسة بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة، لكن عمه ناصر عندما أدرك أن المدرسة يقضي الطالب فيها معظم النهار، علم أن هذا يعني انقطاع ابن أخيه عن العمل في الدكان، فأخرجه منها.

وظيفة (مفتش طريق) والراتب المغري

وفي عام 1349هـ عمل محمد في وظيفة حُكُومِيّة بمسمى (مفتش طريق) وكان راتبها مغرياً آنذاك إذ يبلغ حوالي ثلاثين ريالاً، إِضَافَة إلى المأكل والمشرب والمسكن، وحينها قرر (محمد) إحضار والدته وأخيه عبدالله للإِقَامَة معه. وحين أمضى في الوظيفة أربع سنوات عاد به الحنين والطموح للتجارة مُجَدّدَاً، وعاد إلى مَكَّة المكرمة واشترك مع سليمان بن غنيم أحد تجار مَكَّة في التجارة، وقرر ابن غنيم أن يُبقي شريكه “محمد” في مَكَّة وينتقل هو إلى الرياض؛ ما جعل محمداً يستدعي أخاه عبدالله للشراكة التي كانت بدايتهما.

عالم الصرافة والتجارة

واستمرت شراكة السبيعي مع سليمان بن غنيم 28 عاماً، وفي عام 1382هـ قررا الانفصال، وَتَمَّ حل الشراكة بكل محبة ووفاء ليبدأ مع شقيقه عبدالله رحلة عمل موفقة في مجالات عديدة كالصرافة إلى جانب التجارة بأمانة وصدق، وقد اكتسب الشيخان من خلال إقامتهما في الحجاز أفقاً واسعاً واطلاعاً كبيراً على ثقافات الشعوب وطباعها وكثير من عاداتها. وعمل الشيخان في مهنة (الصيرفة)، واستمر عملهم في هذا المجال، إلى أن وصل بهم الأمْر إلى المساهمة الفاعلة في إنشاء أحد أحدث البنوك السعودية اليوم وهو (بنك البلاد).

وفاة والدتهما.. نورة بنت ناصر العماش

أما والدتهما فهي نورة بنت ناصر العماش من محافظة البدائع بالقصيم، وهي من بيت علم ودين، وينتهي نسب عائلتها إلى قبيلة قحطان، تُوفيت عام 1404هـ، وكان لها دور كبير لأن والدهم كان كثير التنقل بين مَكَّة المكرمة والمدينة الْمُنَوَّرَة سَعْيَاً إلى طلب الرزق، حيث كان الفقر يضرب أطنابه على معظم سكان الجزيرة العَرَبِيّة، وكان أهل نجد يغادرون مناطقهم إلى الحجاز والشام والهند للتجارة والبحث المضني عن لقمة العيش، وللشيخ محمد ثلاثة من الأبناء: (إبراهيم، وناصر، وعبدالعزيز).