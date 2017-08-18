فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المشتراة عبر متاجر الإنترنت

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة الزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة ستَشْمَل المشتريات المستوردة المشتراة عبر متاجر الإنترنت، والتطبيقات الإِلِكْتُرُونِيّة، مُشِيرَةً إلى أن الأَفْرَاد لن يخضعوا لهذه الضريبة.

وقالت الهيئة: إن الضريبة ستَشْمَل السلع التي يشتريها الموردون عبر الإنترنت، موضحة أن الضريبة ستفرض على المنتجات المَبِيعة والمشتراة في المزادات كالآلات والسيارات المستعملة، وذلك فِي حَالِ كان البائع له نشاط اقتصادي، وَفْقَاً لصَحِيفَة “عكاظ”.

وأوضحت، أنه يشترط على المتاجر الإِلِكْتُرُونِيّة التسجيل لدى الهيئة للأغراض الضريبية، غير أنها استثنت الأَفْرَاد الذين يبيعون سلعاً على الإنترنت من الضريبة المضافة.

وأَضَافَت، أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط على التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة، ولن تفرض الضريبة على قيمة السيارة.