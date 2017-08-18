 زي جديد لمنسوبي مركز العمليات الموحد «911» في مكة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد «محمد بن إبراهيم السبيعي» من «حياة اليتم» وقسوة الفقر إلى عالم المال والأعمال والعمل الخيري وفاة رجل أعمال الخير «السبيعي».. والصلاة عليه مغرب اليوم بالرياض «العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين قوات الاحتلال الصهيونية تعتدي على امرأة فلسطينية بالضرب وتعتقل ابنها خطة «الشؤون الإسلامية» الإعلامية بالحج: ملايين المطبوعات بـ 32 لغة عالمية وبرامج توعوية في 100 فضائية توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة في معظم المناطق «المرور» توضح ملابسات الحادث المروع على طريق الملك خالد بالرياض (فيديو) سفارة المملكة بإسبانيا: نتابع أوضاع مواطنينا في برشلونة بعد الاعتداءات الإرهابية «تينات».. ناقلة بحرية سعودية جديدة تحمل مليوني برميل نفط في الرحلة الواحدة جازان.. انقلاب ناقلة «ديزل» بالطريق الدولي بين بيش والدرب (صور) تخصيص صالة رقم 1 بمطار جدة لاستقبال الحجاج القطريين (فيديو)

زي جديد لمنسوبي مركز العمليات الموحد «911» في مكة (صور)

0
زي جديد لمنسوبي مركز العمليات الموحد «911» في مكة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

دشن مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مَكَّة المكرمة، العقيد علي بن عطية الغامدي، الزي الجديد.

ويعد مشروع العمليات الأمنية الموحدة من المشروعات المُهِمَّة لتطوير العمل الأمني الذي تستفيد منه كل القطاعات الأمنية العاملة في الميدان؛ حيث ساهم في ضبط العمل الأَمْني وقيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وَإِذَا دَعَت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحُكُومِيّة أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويتابع المركز، الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.

شاهد ايضا

«هلال تبوك» يرفع جاهزيته تزامناً مع بداية موسم الحج

«هلال تبوك» يرفع جاهزيته تزامناً مع بداية موسم الحج

«تخصصي تبوك» ينظم حملة تبرع بالدم استعداداً لموسم الحج (صور)

«تخصصي تبوك» ينظم حملة تبرع بالدم استعداداً لموسم الحج (صور)

انطلاق مهرجان «الدلم» للتمور.. ومسؤول: علاقتنا بالنخلة وطيدة

انطلاق مهرجان «الدلم» للتمور.. ومسؤول: علاقتنا بالنخلة وطيدة

الطائف.. سوق أحلى الهدايا «العسل والورد» يواصل فعالياته لليوم الخامس

الطائف.. سوق أحلى الهدايا «العسل والورد» يواصل فعالياته لليوم الخامس

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>