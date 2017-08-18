زي جديد لمنسوبي مركز العمليات الموحد «911» في مكة (صور)

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دشن مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مَكَّة المكرمة، العقيد علي بن عطية الغامدي، الزي الجديد.

ويعد مشروع العمليات الأمنية الموحدة من المشروعات المُهِمَّة لتطوير العمل الأمني الذي تستفيد منه كل القطاعات الأمنية العاملة في الميدان؛ حيث ساهم في ضبط العمل الأَمْني وقيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وَإِذَا دَعَت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحُكُومِيّة أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويتابع المركز، الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.