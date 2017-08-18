 «الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد

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«الرقابة البيطرية» توجه نصائح قبل شراء أضاحي العيد

تواصل – الرياض:

نصح المدير العام للصحة العامة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج المواطنين والمقيمين بالحرص على شراء الأضاحي من مصادر موثوقة، لضمان سلامتها من الأمْراض.

وَشَدَّد “الدويرج”، من خلال حديثه لبرنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، على ذبح الأضاحي في المسالخ النظامية، حيث يكون هناك فحص بيطري قبل وبعد الذبح، مُشِيرَاً إلى أنه فِي حَالِ وجد أَي مرض بالذبيحة يتم التعامل معها بما يلزم، أو إتلافها.

وحذر من الاستعانة بالجزارين المتجولين لأنهم في الغالب ليست لديهم شهادة صحية، وبذلك قد يكون الجزار نفسه هو مصدر المرض وينقله إلى الذبيحة ومن ثم إلى أصحابها.

وقال إنه من حق المشتري الحصول على عنوان وجوال الشخص الذي تم شراء الأضحية منه؛ لأجل للرجوع إليه فِي حَالِ اكتشاف أَي مرض في الأضحية، أو تبين حقنها بأدوية معينة، وغير ذلك.

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