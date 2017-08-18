 سامسونج تواجه مشكلة جديدة مع بطاريات «جالاكسي Note 4» | صحيفة تواصل الالكترونية

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سامسونج تواجه مشكلة جديدة مع بطاريات «جالاكسي Note 4»

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سامسونج تواجه مشكلة جديدة مع بطاريات «جالاكسي Note 4»

تواصل – وكالات :

تواجه شركة سامسونج مشاكل جديدة مع سلسلة هواتفها الرائدة نوت Note، وبالتحديد هاتف جالاكسي نوت 4 Note.

وأصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الامريكية عبر موقعها على الإنترنت استدعاء لبطاريات هواتف جالاكسي نوت 4 المجددة، الأمر الذي ألقى بظلاله على كارثة هواتف جالاكسي نوت 7 التي صدرت العام الماضي وتعرضت بطاريات الهواتف إلى ارتفاع في درجات حرارتها مما تسبب باحتراق واشتعال الهواتف والممتلكات.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه الشركة الكورية الجنوبية لكشف النقاب خلال الأسبوع المقبل عن النسخة الجديدة من هاتفها الرائد جالاكسي نوت 8، مما يجعل ظهور مثل هذه الأخبار على العلن آخر ما تتمناه الشركة، رغم أنه قد لا يكون للشركة صلة بهذا الأمر وتقع مسؤوليته على شركة فيديكس FedEx.

وجرى تركيب هذه البطاريات في هواتف جالاكسي نوت 4 المعاد تجديدها التابعة لشركة خدمات المحمول الأمريكية AT&T، مما يجعل تأثير هذه المشكلة محصوراً بالمقارنة مع مشكلة هواتف نوت 7 للعام الماضي، حيث تؤثر المشكلة الحالية على حوالي 10 آلاف هاتف، وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

 

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