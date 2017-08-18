 بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «السواحة» يقف على جاهزية «شركات الاتصالات» في المشاعر المقدسة

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تواصل – الرياض:

تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، آخر اسْتِعْدَادات شركات الاتصالات لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، والتأكد من استكمال جميع الترتيبات والاحْتِيَاطات لضمان اسْتِمْرَارية الخدمات وموثوقيتها بما يضمن تقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن.

وأشاد “السواحة” بجاهزية الشركات، وحرصها على توفير خدمات الاتصالات لخدمة ضيوف الرحمن كافة، من تجهيزات فنية وتقنية متكاملة الثابت منها والمتحرك؛ لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة، وجودة الاتصال والقدرة الاستيعابية الفائقة التي تَشْمَل جميع الموجودين في الحرم المكي والمشاعر المُقَدَّسَة من حجاج بيت الله الحرام.

 

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