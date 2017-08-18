أفضل مشروب صحي للقضاء على «جرثومة المعدة»

تواصل – وكالات:

تؤدي جرثومة المعدة إذا لم يتم علاجها بسرعة إلى مشاكل صحية كبيرة من بينها التقيؤ المفرط، انتفاخ وحرقة المعدة، وارتجاع المريء، والإسهال، والإمساك وقد يصل الأمر إلى القرحة الهضمية وسرطان المعدة، بالإضافة إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية لما تسببه من ضعف في الدورة الدموية.

وللتخلص من هذه البكتيريا الفتاكة هناك مشروب منزلي بسيط المكونات يساعد في مكافحتها والتخلص أيضاً من انتفاخ المعدة المصاحب لها، بالإضافة إلى فعاليته في حرق الدهون ليلاً، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.

يتم إعداد المشروب بمزج ليمونة مع ثمرة من الخيار وملعقة من الزنجبيل المبشور وملعقة من عصير الصبار وبعض البقدونس أو الكزبرة ونصف كوب من الماء في الخلاط، حتى يصبح المزيج ناعماً.

وبتناول هذا المشروب الطبيعي يومياً لن تتخلص فقط من جرثومة المعدة وانتفاخ البطن المصاحب لها خاصة في المراحل الأولى من الإصابة بالعدوى، وإنما سترى فاعليته منقطعة النظير في التخلص من الدهون.