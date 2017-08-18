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«العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين

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«العمل» تطالب القطاع الخاص بمحاربة المرتشين

تواصل – الرياض:

طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشركات بانتهاج سياسة صارمة ضد المرتشين وآخذي الهدايا ومسهلي الأعمال التي تصنف مخالفة لأخلاقيات العمل.

كما خاطبت وزارة العمل مجالس الغرف السعودية أمس، للبدء في تنفيذ القرار الوزاري رقم (111053)، الصادر في الثامن من أغسطس الجاري، والقاضي بإلزام الشركات والمنشآت الكبيرة والعملاقة بعمل دليل إرشادي لقواعد وأخلاقيات العمل مماثل لدليل الوزارة.

وأشارت في دليلها إلى بعض الممارسات التي تعد غير مقبولة في منشآت الأعمال، أبرزها «الرشوة» و«قبول الهدايا» و«الفساد» بأنواعه.

وعرف الدليل «الرشوة» بأنها من أعظم الجرائم وأكثرها تأثيراً في إفساد المجتمعات، وجاءت الشريعة الإسلامية بتحريم هذه التصرفات ولعن مرتكبيها، وحرصاً على المصلحة العامة والنهوض بالمجتمع والقطاع الخاص بوجه العموم. وأكد الدليل على أهمية تنبيه العمال بجرم هذا العمل «أخذ الرشوة» ومخالفته الأنظمة في المملكة.

 

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