إنهاء الاستعدادات لاستقبال 2400 حاج قطري

تواصل – الرياض:

أنهت كافة الجهات الأمنية والخدمية جميع أَعْمَالها المتعلقة بمواقع الحجاج القطريين في العاصمة المُقَدَّسَة والمشاعر المُقَدَّسَة لاستقبال 2400 حاج.

وأَوْضَحَ رئيس مكتب 140 لخدمة حجاج قطر، المطوف سمير حافظ، أن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ وقف على كافة إِجْرَاءَات السلامة في جميع مواقع الحجاج القطريين؛ اسْتِعْدَادَاً لقدومهم لأداء مناسك حج هذا العام، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وَنَوَّهَ بأن كل المساكن تم تجهيزها بالكامل لحجاج دولة قطر وهي في أفضل حالاتها، وأنهم يعملون طوال العام من أجل خدمة هؤلاء الحجاج الذين قدموا من كافة أرجاء العالم.