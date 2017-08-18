توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية على المرتفعات وسماء غائمة في معظم المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .