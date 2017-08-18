«مدني جازان» ترد على «الكهرباء»: حادثة صعق شاب بأسلاك الضغط ليست من اختصاصنا (صور)

تواصل – نايف عريشي:

أصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بياناً تعقيبا على ما نشرته “تواصل” يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١١/٢٥ تحت عنوان “تعقيباً على حادثة صعق شاب بجازان.. «الكهرباء»: لم نبلغ رسمياً بالواقعة“، حيث أوضحت إدارة الدفاع المدني، أنه لم يتم إبلاغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة أو المحافظة بأي بلاغ عن الحادثة.

وأضافت: “بالنسبة لهذه النوعية من الحوادث تعتبر من ضمن الحوادث الفردية التي تباشرها جهات رسمية أخرى حسب الاختصاص”، وتابعت: “بالمعاينة من قبل المختصين لدينا ورفع التقارير اتضح أن موقع الضغط العالي يشكل خطورة على قاطني المنزل ولم يرد للدفاع المدني أي بلاغ أي شكوى بهذا الصدد من مالك المنزل أو المجاورين له ونحن نعمل جاهدين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على إزالة أي ضرر قد يلحق بأي مواطن أو مقيم على أرض هذا الوطن سواء في الأرواح أو الممتلكات، واتضح بعد معاينة الموقع بأن هناك تعدي على الشبكة بالموقع ونحن بصدد مخاطبة الجهات الرسمية ذات الاختصاص للتحقق من ذلك والتعامل مع هذه الحالة وفق التعليمات لديهم والتأكد من موقع الحادث، وما إذا كان هناك تعدي على الشبكة من عدمه مع إيجاد الحلول وإزالة أي خطر إن وجد”.

كما أشارت إدارة الدفاع المدني بجازان، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على المتضررين من وجود أسلاك الضغط العالي من أصحاب المنزل أو المجاورين قبل وقوع الحادثة ولم يتم الإبلاغ عنه للجهات المختصة عن طريق القنوات المتاحة للإبلاغ عن أضرار الكهرباء والشكاوي الخاصة بها لإزالة الضرر وهي متاحة للجميع من المواطنين والمقيمين ويختص بمعالجة ملاحظات السلامة في أي موقع يتبع لشركة الكهرباء ويشكل خطورة على الأرواح والممتلكات لا قدر الله وتستطيع بعد البلاغ التعامل مع الخطر وإزالته بصفة عاجلة عن طريق فني الشركة.

وختمت مديرية الدفاع المدني بجازان بقولها “هذا ما تم إيضاحه حول هذا الموضوع مع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للمريض”.