«المرور» توضح ملابسات الحادث المروع على طريق الملك خالد بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه لا يوجد أي تجاهل لعدم تركيب العوارض للشاحنات، وسيتم تطبيق المخالفات بعد انتهاء مهلة التصحيح في مطلع عام ٢٠١٨ م.

جاء ذلك، في بيان عبر حساب إدارة المرور على “تويتر”، ردا على تساؤلات البعض حول المقطع المتداول عبر مواقع التواصل والذي يظهر وقوع حادث مروري، أمس، على طريق الملك خالد بمدينة الرياض، عبارة عن تصادم مركبة صغيرة ودخولها أسفل شاحنة كانت أمامها، وما صاحب ذلك من تساؤل الكثير عن عدم محاسبة مالكي الشاحنات الذين لم يلتزموا بتركيب العوارض والتي تحمي بعد الله من دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة وقوع حادث مروري.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لا يوجد هناك أي تجاوز بل تم إرسال التعميم الذي يقضي بضرورة توفر العوارض للشاحنات بالمواصفات التي تم نشرها سابقًا في الصحف، مؤكدة أن العمل بتطبيق النظام على المخالفين سيكون في مطلع عام ٢٠١٨م – بمشيئة الله-.

وأشارت إلى أن الحادث نتج عنه وفاة سائق المركبة – رحمه الله- في موقع الحادث الذي تعود أسبابه بعد قدر الله إلى أخطاء مشتركة بين قائدي الشاحنة والمركبة الصغيرة.

وتقدمت الإدارة العامة للمرور بأحر التعازي لذوي المتوفى، كما دعت الجميع إلى الالتزام بأنظمة المرور والتقيد بها وعدم الانشغال بأي أمر آخر خلال القيادة لتحقيق السلامة العامة على الطرق – بإذن الله-.

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