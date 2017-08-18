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سفارة المملكة بإسبانيا: نتابع أوضاع مواطنينا في برشلونة بعد الاعتداءات الإرهابية

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سفارة المملكة بإسبانيا: نتابع أوضاع مواطنينا في برشلونة بعد الاعتداءات الإرهابية

تواصل – واس:

قالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإسبانية مدريد إنها تتابع باهتمام تداعيات حادث الدهس، الذي وقع بعد ظهر أمس الخميس، في مدينة برشلونة، والذي نتج عنه عددًا من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأوضح صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، في تصريح صحفي، أن السفارة فور وقوع الاعتداء تابعت مع الجهات المختصة، للاطمئنان على سلامة المواطنين السعوديين، والتأكد من مراكز الشرطة والمستشفيات المحيطة، وتقديم المساعدة اللازمة والفورية لأي مواطن أو مواطنة قد يتواجد في موقع الحادث.

ودعا سموه المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة برشلونة إلى أخذ الحيطة والحذر، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأسبانية وإتباع تعليماتها والابتعاد عن أماكن التجمعات السياحية والبقاء في مقار إقامتهم.

كما دعت السفارة إلى أهمية التواصل معها لطلب وتقديم المساعدة اللازمة على الأرقام التالية: مدريد 0034672538005- برشلونة 0034690011111- 0034666300599 – 0034626006063

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